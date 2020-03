Il sogno di Florence Phillips, un omaggio alle donne dal Forte di Bard

Domenica 8 marzo tutte le donne avranno diritto al biglietto ridotto per visitare al Forte di Bard l’esposizione che presenta 64 capolavori provenienti dal principale museo d’arte del continente africano.

In occasione della Festa della donna, il Forte di Bard riserva alle signore una speciale promozione per l’ingresso alla mostra Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Dagli Impressionisti a Picasso. La collezione nata dalla passione per l’arte di una donna, Lady Florence Phillips, mecenate d'arte sudafricana e promotrice della cultura indigena, vanta opere che portano la firma di artisti come Degas, Dante Gabriel Rossetti, Corot, Boudin, Courbet, Monet, Van Gogh, Mancini, Signac.

E ancora opere di Picasso, Bacon, Liechtenstein, Warhol, fino ai più recenti protagonisti del panorama artistico sudafricano, primo fra tutti William Kentridge. Una serie inaspettata di capolavori che permettono di percorrere un vero e proprio viaggio nella storia dell’arte dell’Ottocento e del Novecento, spaziando dall’Europa agli Stati Uniti sino al Sudafrica.

Particolarmente ricca ed inedita la sezione della mostra dedicata all’arte africana contemporanea: una vera scoperta, un’occasione per incontrare una realtà pittorica ben poco nota al pubblico europeo.