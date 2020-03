POLITICAMERCATO 2020: Sara Timpagno intenzionata a cedere 100z

ULTIMO MINUTO: PARE CHE A MANUELA NASSO, CONSIGLIERA REGIONALE 5STELLE, SIA INTERESSATA RETE CIVICA PER METTERLA IN CAMPO ALLE REGIONALI.

Non si capisce chi ha fatto cosa e chi farà cosa. Fatto è che tra una riunione per il coronavirus e l'altra per il campionato delle Regionali, c'è chi si è invece occupato del campionato Hotel de la Ville.

Alcuni direttori sportivi si sono incontrati segretamente per trattare l’acquisto di Gianni Nuti e Titti Forcellati, due attaccanti davvero di classe che potrebbero contribuire a far ritornare Aosta ai vertici delle classifiche. Non è chiaro se sono state le società a convocarli o se si è trattato di un’autocandidatura.

Tra i direttori sportivi pare fosse presente anche Sara Timpano, già general manager di 100z. La sua presenza al summit suona come un chiarimento alla dichiarazione dei giorni scorsi quando la segretaria del Pd disse che il capitano della squadra è il sindaco uscente; per ora. E ora la Timpano tratta per Titti Forcellati che anche è una tesserata Pd e quindi, visto che il CdA del Pd non ha ancora deciso nulla, significa che dopo quella di Fulvio Centoz Titti Forcellati si è autocandidata. E la cosa non pare il massimo dell'ortodossia politica.

Si sarebbe trattato di un vero conclave e per giunta segreto, insomma una versione a porte chiuse dell’autocandidatura di 100x alla quale a dicembre al Giacosa di Aosta hanno partecipato una sessantina di intimi; meno che a un matrimonio. Con i due forti attaccanti si sarebbero incontrati Guido Grimod dell’Uv, Antonio Crea del Psi che si vede solo alla vigilia dei campionati, Sara Timpano e JP Guichardaz del Pd, Loris Sartore per Rete Civica.

Insomma Nuti e Forcellati sono stati ricevuti dai maggiori enti delle squadre che sono disposti ad metterli in campo e hanno presentato loro i programmi di allenamento e le strategie di gioco.

Il problema è che c’è chi nel Pd e nell’Uv vuole mettere in campo la medesima squadra sia al campionato delle Regionali che a quello dell’Hotel de La Ville anche se i giocatori saranno obbligatoriamente diversi.

Trapelano intanto notizie anche sul campionato di Gignod dove i possibili candidati alla fascia di capitano sono Joel Farcoz (Uv) che ha abbandonato senza ripensamenti Piazza Deffeyes, e Edy Henriet, direttore dell’Arev.