Sconto fiscale per far opiù belle le facciate degli immobili

Come previsto dalla legge di bilancio 2020, i cittadini proprietari o affittuari di immobili, ubicati nelle zone nelle zone A e B indicate nel DM n.1444/1968, oppure in zone a queste assimilabili sulla base di normative regionali e regolamenti edilizi comunali (zone ad elevata intensità abitativa), possono usufruire di un credito d’imposta pari al 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate degli edifici.

I lavori devono riguardare gli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali (edifici cioè utilizzati per le attività economiche, come ad esempio i capannoni industriali). Le detrazioni sono da suddividere in 10 quote annuali di importo costante; non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

L’agenzia delle entrate ha pubblicato una guida contenente tutte le indicazioni necessarie per accedere al beneficio, consultabile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Facciate.pdf/129df34a-b8b7-5499-a8fb-55d2a32a0b12.

Gli interventi che possono usufruire delle deduzioni sono le seguenti: lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura; interventi su balconi, ornamenti e fregi; lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici; spese correlate, come installazione dei ponteggi, smaltimento dei materiali, IVA, imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi e tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Sono escluse le spese per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli. Hanno diritto alla detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Sono esclusi, per esempio, i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Infatti, il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato a imposta sostitutiva.

L’immobile può essere posseduto a vario titolo da chi richiede la detrazione, nel dettaglio:

proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locazione, anche finanziaria, o comodato, regolarmente registrato (bisogna essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario).

La detrazione spetta anche se le spese, su immobili abitativi dunque non strumentali, vengono sostenute da: familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado); conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.

Per ottenere la detrazione del 90% occorre pagare i lavori mediante bonifico bancario o postale che contenga i seguenti dati:

causale del versamento; codice fiscale del beneficiario della detrazione; partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Inoltre sarà necessario:

indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (come il contratto di affitto) e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri;

conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi realizzati.