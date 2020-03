Tripletta della Grosjean Vins al Mundus Vini

Sono ben tre le medaglie conquistate da Grosjean Vins al concorso internazionale Mundus Vini, una delle più importanti competizioni enologiche al mondo giunta alla 26° edizione.

Alla manifestazione, che si è tenuta il 25 febbraio in Germania, erano presenti oltre 7.500 etichette worldwide, che sono state valutate da una giuria qualificata composta da enologi, viticoltori, sommelier e giornalisti di settore che hanno assegnato le medaglie Gold e Silver ai vini migliori.

Presente per la Valle d’Aosta Grosjean Vins, che ha partecipato con tre vini top d’alta gamma che si sono aggiudicati ben tre medaglie: d’oro per la Petite Arvine 2019, d’argento per il Pinot Noir Tzeriat 2017 e il Fumin Vigne Rovettaz 2017.

“E’ il primo anno che partecipiamo al Mundus Vini e siamo molto soddisfatti di questi risultati” – commenta con grande orgoglio Hervé Grosjean –, “soprattutto perché su tre vini presentati abbiamo ottenuto ottimi punteggi, 91/100 per la Petite Arvine e 88/100 per il Pinot Noir e il Fumin”.

“La premiazione ufficiale sarà alla ProWein, la più grande fiera mondiale del vino che si terrà a Düsseldorf” – precisa Simon Grosjean –. “Anche lì saremo presenti per promuovere la nostra cantina e il nostro territorio”.