...Lentamente, Pavia

Clima anomalo e allerta idrico, avvistamenti di cigni bianchi nelle acque del Po ‘Pavese’ e sugli isolotti emergenti dai fondali del Ticino. Alla ricerca di un viaggio di estremo fascino «a due passi da casa» si può pensare alla città universitaria dove c’è chi si muove svelto su ogni tipo di natante (Pavia, ndr)… cercando la via d’acqua - un tempo solcata dalle imbarcazioni piatte con gli obelischi per la romana villaTorlonia - ben prima che il piroscafo ‘Padus’ navigasse, agli inizi del Novecento, sulla rotta Milano-Venezia via Pavia.

Siamo nel 1839. Ci troviamo lungo il Naviglio Pavese (ecco il nome della via d’acqua!) tra foschie e brezze di primavera. Il carico speciale proveniente dal lago Maggiore e diretto a Roma via ilfiume Ticino e il Naviglio Grande Milanese, transita da Pavia per poi riprendere i flutti del Ticino, puntare al Po e a Venezia per…compiere il periplo della Penisola con il prezioso carico in granitorosa destinato al principe Alessandro Torlonia.

Cantieri di barche locali, grossi-tozzi cargo, barche di canottaggio e scafi da pesca, si notano un po’ ovunque; come non immaginare le lavandaie al lavoro in Borgo Calvenzano quasi sfiorate da altri barconi che trasportano le merci, all’orizzonte degli anni del ‘Padus’? Sulle rive bambini e adulti si muovono indaffarati; il palazzo dei Centoventiquattro archi, che ospitava un albergo con stallazzo, è quasi sempre al completo, non lungi dai meccanismi delleconche in grado di azionare gli ingranaggi per permettere di superare i metri di dislivello e garantire la navigazione.

A decenni di distanza dai ‘bei tempi andati’ il Naviglio non è più navigabile, anche se la voglia di‘navigare lentamente’ su questa e altre vie d’acqua è grande, mentre c’è chi attende le giornate della salita guidata al punto più alto di Pavia (il campanile del Carmine, ndr) per ammirare dall’alto dei76 metri della torre campanaria la…città di san Siro.

Spettacolo unico , forse sognando le escursioni nella media Valle Staffora fra conchiglie fossili e villaggi preistorici, terrazzi rocciosi (Guardamonte , Vallassa…) e affioramenti arenarici che ci proiettano al mare.

Ripensando al fiume Ticino, qui nelle foto archivio parco Lombardo della Valle del Ticino …Vicino a Pavia, Torre d’Isola, località portuale sin dai tempi dei Romani, è da vedere. D’interessestorico-naturalistico l’intera area con la chiesetta di santa Sofia e la chiesa sconsacrata di santa Rita da Cascia voluta da Carlo Magno. Su un terrazzo panoramico a ridosso del fiume Ticino, il tempio restaurato (1993) guarda vari terrazzi fluviali «che sono il risultato di un rimodellamento erosivo, legato a variazioni climatiche». Sotto lo sguardo imperturbabile di colonie di cicogne stanziali…