Courmayeur: Il servizio sgombraneve fa schifo; lo dice il consigliere Salvato

Il consigliere comunale di Courmayeur,Marco Salvato, multato per sosta vietata

Il consigliere Marco Salvato con un post al fulmicotone pare dimissionare sindaco, maggioranza, comando della Polizia locale. Tutta colpa del servizio sgombero neve “che fa schifo” come lo stesso consigliere ha pubblicato. E se si incavola lui, che è un ‘potente’, cosa devono dire i comuni mortali che devono subire senza potere “chiedere nelle sedi opportune”.

Nella sostanza Salvato, che è consigliere di maggioranza sempre pronto a bacchettare chi scrive delle cose che non funzionano a Courmayeur, per il servizio sgombero neve dimissiona il sindaco, la giunta, la maggioranza che hanno approvato l’appalto.

A far imbestialire Marco Salvato per l’inefficienza dello sgombero neve è stata la nevicata dell’ultima settimana di febbraio; nevicata che ha impedito al signor consigliere di rientrare a casa a causa della neve. Lasciata l’auto per rientrare a piedi al mattino si è trovato la multa.

“Sarà un piacere – si legge nel post – chiedere spiegazioni nelle sedi opportune sia del servizio sgombero neve sia dell’operato della polizia municipale”. Il consigliere chiede al altri le spiegazioni che dovrebbe dare lui ai cittadini.