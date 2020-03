CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Villa di prestigio in vendita sulla collina di Aosta

Sulla prima collina di Aosta, in una zona tranquilla, soleggiata e comoda per accedere al centro città in pochi minuti, VENDESI prestigiosa e grande villa indipendente disposta su 2 piani fuori terra e interrato. L'abitazione è composta al piano terra da un salone di mq70 con camino, cucina abitabile, sala da pranzo, bagno di servizio, lavanderia, studio, camera patronale con spogliatoio/vestibolo e immensa sala da bagno con doccia e vasca idromassaggio Jacuzzi.

A completamento del piano ci sono un ampio terrazzo coperto e un porticato. Al primo piano ci sono altre 3 grandi camere da letto, 2 bagni e una spettacolare terrazza con vista sulla città di Aosta e sulle montagne. Tramite scala interna, caratterizzata dalla presenza di un bellissimo acquario curvo, si accede nella zona interrata dove è presente una sala proiezioni/cinema, un'area fitness con palestra e spa con bagno turco per 8 persone e uno spazioso deposito.

Direttamente dalla zona interrata si accede alla grande autorimessa, al secondo magazzino e alla cantina a volta interamente in pietra (crotta). All'esterno la villa è circondata da una zona verde illuminata e ottimamente piantumata e da una zona barbecue con cucina esterna. Dall'area verde, tramite grazioso camminamento, si accede ad un esclusivo CAMPO DA TENNIS regolamentare! PREZZO IN AGENZIA

Maggiori informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it