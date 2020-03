Manager belga a processo per violenza privata

Ha patteggiato cinque mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, Filip De Ridder, il manager belga di 55 anni arrestato il 19 agosto 2019 a Rhemes-Notre-Dame con l'accusa di aver chiuso in una stanza la fidanzata trentenne e di aver tentato di strangolarla al culmine di un litigio.

I fatti in un appartamento affittato per le vacanze. Inizialmente indagato per sequestro di persona e tentato omicidio, ha visto poi derubricare le accuse nei suoi confronti.

Così, per il reato di lesioni personali, la donna ha rimesso la querela e il giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore lo ha condannato soltanto per violenza privata. Il manager era difeso dall'avvocato Federico Parini.