CORNAVIRUS: Circolare a tutte le scuole regionali: sospensione delle uscite didattiche sul territorio compresi i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)

L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche Giovanili per il tramite della Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che, oggi, lunedì 2 marzo 2020 - in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ieri domenica 1° marzo 2020, stante il mancato recepimento di un emendamento proposto dal Governo regionale finalizzato a consentire i viaggi d’istruzione da parte delle scuole valdostane, all’interno del solo territorio regionale - ha inviato una circolare alle Istituzioni scolastiche ed educative regionali, sospendendo, fino a domenica 15 marzo 2020, le uscite didattiche anche sul territorio regionale, compresi i percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento –PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).