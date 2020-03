Dopo mille chilometri Ester, Eleonora e Mirko arrivati al traguardo

A sciare l'ultima tappa con loro un comitato di onore formato da amici e atleti tra cui Stephanie Santer, ex sciatrice della nazionale di Fondo e vincitrice della Marathon Cup nel 2012. Ad accoglierle gli amici ed altri che hanno conosciuto la loro impresa e volevano conoscere Mirko il maialino di peluche che ha sciato con loro per tutti i mille chilometri.

Partite da Val Maira in Piemonte hanno attraversato Valle d'Aosta, Lombardia ed Alto Adige fino ad arrivare in Veneto dove risiedono. Nonostante oggi fosse la prima volta in cui hanno dovuto usare ramponi. Il tempo e la neve hanno messo a dura prova le sciatrici durante tutto il percorso.

Per esempio, quando erano in Val Ferret, vicino al Monte Bianco, il vento era cosi' forte da aver portato via la biglietteria. La carenza di neve ha costretto anche ad alcune modifiche del loro itinerario, ma il loro obbiettivo non e' mai stato perso di vista: dire no agli allevamenti intensivi dei maiali.

Si perché Skiing for pigs e' proprio questo, fare riflettere, attraverso una sfida sportiva, quante più persone possibili sul fatto che gli allevamenti intensivi non trovano posto in una società civile come la nostra.

"Solo quando il consumatore si rifiuterà di comprare carne proveniente da animali che hanno vissuto in condizioni orribili, le cose cambieranno. Ed e' tempo che il governo renda obbligatorio spiegare non solo la provenienza della carne ma la condizione in cui gli animali hanno vissuto, spiega Eleonora. Immagina, per assurdo, che sull'etichetta della carne che compri ci fosse una foto dell'animale che mangi, nelle condizioni in cui ha realmente vissuto (un po' come sulle sigarette), penso che molti consumatori sarebbero scioccati."

Durante tutto il percorso hanno visitato alcuni piccoli allevamenti e parlato con gli allevatori. La cosa paradossale che hanno notato è che chi fa il proprio lavoro con amore, trattando gli animali nel miglior modo possibile, incontra delle difficolta' enormi quando poi vuole vendere alle grandi filiere di distribuzione che spremono sul prezzo. Infatti una volta che la carne finisce sui banconi non c'e' alcun modo di distinguere tra i maiali di Mario che vivono in 30 allo stato semibrado in 20.000 ettari di bosco e quelli dell'azienda Amadori che e' appena stata condannata per maltrattamento animale.

Entrambe le sciatrici sono sportive solo a livello amatoriale, e nella vita fanno tutt'altro.

"La sfida e' stata intensa, ma quello che l'ha resa incredibile e' stato il supporto e la solidarietà da parte delle persone che abbiamo incontrat. - dice Esther - Gli italiani si sono rivelati davvero un popolo fantastico. "Molte delle persone che ci hanno ospitato, hanno continuato a seguire la nostra avventura, e ci rammarica sentire da loro come, questo panico insensato da Corona virus stia danneggiando economicamente molte piccole realtà locali." conclude Eleonora.

La sfida dei 1000km si è conclusa, ma Skiing for pigs ha realizzato che c'e' ancora molto da fare e non si fermerà' qui. In progetto infatti ci sono altre sfide sportive. "Abbiamo in mente già un programma piuttosto tosto per il prossimo anno, ma prima di parlarne e' ora di andare a casa distendere le gambe e finalmente non sciare per un po' di giorni!". Skiing for pigs può essere seguito sulla pagina facebook ed instagram "skiing for pigs".