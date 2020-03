Investiti oltre 2,5 milioni per sviluppo imprese

La Giunta ha approvato il Progetto Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta - rafforzamento servizi offerti presso l’incubatore di impresa e creazione di un acceleratore di impresa nell’ambito del Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR), e il relativo finanziamento per 2 milioni 513 mila 200 euro, di cui 911 mila 950 derivanti dal Programma FESR e 1 milione 601 mila 250 di risorse aggiuntive regionali.

L’Esecutivo ha individuato quale soggetto programmatore e beneficiario la Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, quale soggetto controllore di I° livello il coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia, mentre il soggetto attuatore sarà individuato tramite appalto.

"Con questo Progetto - spiega Luigi BertschY, assessore regionale alle Politiche del lavoro - la Regione si prefigge l'obiettivo di innalzare il grado di innovazione del sistema produttivo valdostano, attraverso il sostegno alla nascita e al consolidamento delle imprese, con priorità a quelle che presentano caratteristiche di particolare innovatività o creatività nell'idea imprenditoriale nei settori della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente, e favorendo la creazione di un contesto in grado di sostenere la cultura dell'imprenditorialità e la formazione di collaborazioni tra privati e tra pubblico e privati".

Il risultato atteso che la Regione intende conseguire entro il 2023 sarà misurato dal tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese che, grazie al contributo delle Azioni del Progetto, alla fine del periodo di programmazione, potrà crescere dai valori attuali (65% nel 2010) al 67% nel 2023.