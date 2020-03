PAPA: Il cammino di rinnovamento richiede una continua conversione

Anche sabato 29 febbraio, come nei due giorni precedenti, Papa Francesco «dopo aver celebrato la messa ha proseguito, a Casa Santa Marta, con gli incontri in agenda»; però — come ha riferito il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni — non ha tenuto le «udienze ai membri del Gruppo internazionale di Bioetica e ai partecipanti al capitolo generale dei Legionari di Cristo e alle assemblee generali delle consacrate e dei laici del Regnum Christi».

Nel pomeriggio precedente, venerdì 28, «interpellato dall’Ansa sul fatto che alcuni giornalisti accostano l’indisposizione del Papa alla questione del coronavirus», Bruni aveva dichiarato che «non c’è alcuna evidenza che spinga a diagnosticare altro che una lieve indisposizione. Anche nel pomeriggio di oggi — aveva aggiunto — proseguono gli incontri del Santo Padre a Santa Marta».

Nel discorso preparato per l’udienza a Legionari di Cristo e Regnum Christi, che è stato loro trasmesso, il Papa esprime l’auspicio «che i nuovi governi siano consapevoli che il cammino di rinnovamento non è terminato, perché il cambiamento di mentalità nelle singole persone e in una istituzione richiede molto tempo di assimilazione, quindi una continua conversione».

Si tratta, aggiunge Francesco, di «un cambiamento che deve continuare in tutti i membri della Federazione»; infatti «il ritornare al passato sarebbe pericoloso e senza senso». Ecco allora la necessità di un cammino che soprattutto i superiori sono chiamati a «percorrere con perseveranza e pazienza», agendo «fortiter et suaviter: energicamente nella sostanza e dolcemente nei modi, sapendo cogliere con coraggio e al tempo stesso con prudenza quali altre vie sono da intraprendere nella linea tracciata e approvata dalla Chiesa».

Del resto, ricorda il Pontefice, «i comportamenti delittuosi tenuti dal fondatore, il p. Marcial Maciel Degollado, che sono emersi nella loro gravità, hanno prodotto in tutta l’ampia realtà del Regnum Christi una forte crisi tanto istituzionale quanto delle singole persone». Per questo, conclude, «non lo potete ritenere come un esempio di santità da imitare. È riuscito a farsi considerare un punto di riferimento, mediante una illusione che era riuscito a creare con la sua doppia vita».