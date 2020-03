Domani martedì 3 marzo saint Marin

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 3 e mercoledì 4 marzo

Seminario vescovile di Alba

Riunione della Conferenza Episcopale Piemontese

Mercoledì 4 marzo

Parrocchia di Sant'Anselmo - ore 18.00

Santa Messa per la prima Stazione quaresimale

Giovedì 5 marzo

Seminario Maggiore - ore 17.30-19.00

Riunione della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Venerdì 6 marzo

Vescovado - mattina

Udienze

Rhêmes-Notre-Dame - ore 11.00

Incontro con la Comunità monastica della Koinonia de la Visitation

Sabato 7 marzo

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe - ore 9.30

Ritiro quaresimale per religiosi e religiose e S. Messa

Domenica 8 marzo

Saint-Oyen, Château-Verdun - ore 15.30

S. Messa

Itinerario di preparazione al Matrimonio 2020 della Parrocchia di Maria Immacolata

Lunedì 9 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Martedì 10 e mercoledì 11 marzo

Roma

Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 13 marzo

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Sabato 14 marzo

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Aosta, Piazza Chanoux - pomeriggio e sera

GMG diocesana

Le Messager Valdotain ricorda martedì 3 marzo saint Marin

La Chiesa celebra Santa Camilla di Auxerre Vergine

Ericio, monaco di Auxerre vissuto nel sec. IX, nel suo opuscolo sui Miracula S. Germani narra che il corpo del santo vescovo fu accompagnato da Ravenna in Francia da un folto gruppo di fedeli. Tra questi vi erano le cinque vergini sorelle Magnenzia, Pallasia, Camilla, Massima e Porcaria; le prime tre morirono durante il viaggio prima di arrivare ad Auxerre e sulle loro tombe furono edificate delle chiese, ben presto frequentate dal popolo che le venerava come sante.

Ad Escoulives, presso Auxerre, esisteva veramente una chiesa dedicata a Camilla, il cui corpo fu poi bruciato dai calvinisti durante le guerre di religione, ma è incerto se la santa sia vissuta al tempo di s. Germano, sia perché nella Vita più antica del santo non si parla delle cinque sorelle, sia perché la notizia di Ericio è in contraddizione con la tradizione riguardante la festa di Camilla. Questa, infatti, è venerata il 3 marzo, mentre secondo Ericio sarebbe morta tra il 31 luglio e il 30 settembre (e più precisamente verso la fine di settembre), cioè tra la morte di s. Germano a Ravenna e la sua sepoltura ad Auxerre. In conclusione, pur ritenendo storica l'esistenza di Camilla, va detto che le sue relazioni con s. Germano furono probabilmente inventate da Ericio per dare maggior lustro al famoso vescovo.

Il sole sorge alle ore 7,03 e tramonta alle ore 18,10.