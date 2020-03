Confcommercio VdA contro nuovi centri commerciali

Confcommercio – Fipe Vda ha notificato al Comune di Saint-Christophe le osservazioni al P.U.D. relativo alla realizzazione di un nuovo centro commerciale in zona aeroporto. Si tratta, secondo l'associazione di categoria, di un progetto che contribuirà a creare problemi economici a tante aziende, sociali nei centri storici e nell’esistente, e urbanistici.

Così come era stata fortemente contestata la realizzazione di nuove aree commerciali nella cosiddetta zona F8 del Comune di Aosta prospiciente la telecabina per Pila.

Nel riassumere la posizione di Confcommerio- Fipe VdA il Presidente Graziano Dominidiato dice: “Basta con la costruzione di nuove strutture e cementificazione del territorio. Le politiche commerciali e turistiche devono salvaguardare l’esistente, recuperare le strutture fatiscenti e abbandonate, favorire chi ha affrontato le crisi”.

Confcommercio chiede che "le Amministrazioni Comunali e Regionali tengano conto, nelle loro programmazioni, anche di eventi come il Coronavirus che ha danneggiato le attività provocando una crisi che proseguirà anche nei prossimi mesi". Per evidenziare la gravità della crisi provocata dall’allarme coronavirus, Confcommercio VdA ha costituito una task force per fornire informazioni corrette e assistenza alle imprese associate, ed è in contatto costante con la direzione nazionale in vista dei provvedimenti attesi.

Per illustrare i dettagli della contrarietà al nuovo progetto, Confcommercio VdA ha convocato per giovedì prossimo una conferenza stampa, nel corso della quale è annunciata la presentazione dei dati relativi all’impatto economico dovuto al coronavirus sulle imprese del comparto del Terziario in Valle d’Aosta.