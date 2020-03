Sarre: Inaugurata la Casa dell'Acqua nell'area del mercato

Il Comune di Sarre può vantare una nuova casa dell'acqua. Si trova nell'ex area mercatale di Saint-Maurice e offre acqua, naturale o frizzante, proveniente dalle sorgenti del territorio a un costo di cinque centesimi al litro. L'apertura della struttura coincide con la campagna Plastic free organizzata dall'Unité des communes valdotaines Grand-Paradis, lanciata dal mese di marzo.

Agli alunni delle scuole primarie vengono distribuite una borraccia in acciaio e una brochure informativa per sensibilizzare al corretto utilizzo dei materiali plastici e alla limitazione dell'impiego di contenitori monouso, attraverso semplici regole. Inoltre l'Unité Grand-Paradis organizza a Sarre il 16 marzo prossimo un corso di compostaggio durante il quale i partecipanti potranno ritirare in comodato d'uso una compostiera.

