Gli Alpini in Assemblea ribadiscono attaccamento alla Penna Nera e al Territorio

Di Alpiniadi si è parlato nell'intervento del responsabile sportivo Bruno Rollandoz, la cui analisi è stata seguita con grande interesse dalle numerose penne nere presenti. E fra tutte quella di Gianni Amadini, nuovo Capogruppo di Fenis che è stato premiato proprio da Carlo Bionaz, Presidente Ana VdA.

Ma andiamo per ordine.

I lavori sono iniziati con il Saluto alla Bandiera e con l' Omaggio al ricordo di tutti gli alpini "andati avanti" nell'ultimo anno. Il sindaco di Fénis, Mattia Nicoletta, ha fatto gli onori di casa ringraziando gli alpini per la loro presenza e per il grande lavoro fatto in occasione della esercitazione dalla Protezione Civile, nello scorso mese di settembre. Il Capo Gruppo Gianni Amadini, padrone di casa, ha salutato i delegati. Accanto a lui, in prima fila la Madrina Marika Vigon.

Al tavolo delle Autorità anche il Consigliere Nazionale, Marco Barmasse. E' stato poi il turno del Presidente Carlo Bionaz che nella sua relazione Morale ha toccato, con analisi approfondite tutte le tematiche che caratterizzano l'attività della Sezione Valdostana e la vita di una famiglia alpina che, nella nostra regione, riscuote da sempre ammirazione, rispetto e considerazione.

"I nostri Gruppi sono presenti su tutto il territorio, sempre pronti a rendersi disponibili per qualsiasi tipo di aiuto sociale richiesto. La gente ha fiducia in noi e cerchiamo di ricambiare questa stima con la solidarietà di cui disponiamo; ed in questo siamo maestri” ha sottolineato.

Bionaz ha ricordato come il Mercatino di Natale abbia permesso di donare tre assegni, per un importo complessivo di ventitremila euro, ad altrettante associazioni bisognose. Quindi l'elenco di altri, numerosi, interventi. Presto ci sarà l'Operazione Stella Alpina, per la quale sono già giunte importanti segnalazioni di difficoltà familiari. Applausi per i tre nuovi Capi Gruppo ai quali Bionaz ha consegnato il distintivo Ana: Franco Squindo, Gruppo di Gressoney ; Attilio Ducly, Gruppo di Chamois; Gianfranco Baudone, Gruppo Beauregard. Interessante la relazione del Coordinatore della Protezione Civile, Lorenzo Grange, il quale ha messo in risalto la qualità e la dimensione nazionale della Protezione Civile Valdostana. Innumerevoli le operazioni sostenute, non ultime il montaggio di tende davanti ai Centri Traumatologici sciistici della Valle d'Aosta, nell'ambito delle misure anti Coronavirus.

Le relazioni dei responsabili del giornale sezionale, della fanfara, coro, e quelle precedenti sono state approvate all'unanimità.

Così come la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Bilancio Preventivo e Consuntivo. Dicevamo delle Alpiniadi. Il Vice Presidente Bruno Rollandoz ha ribadito come il successo della rassegna sia da ascrivere a tutti gli alpini valdostani: "Un anno fa avevo chiesto il vostro aiuto e siete stati di parola. Grazie ! Voglio però fare i nomi di due persone il cui apporto è stato fondamentale. Franco Manes, alpino, sindaco di Doues e Presidente del Celva.

(nella foto al cento alle spalle di Marika Vigon e Gianni Amadini)

Manes - ha aggiunto Rollandoz - E' stato prezioso e fondamentale, i sindaci alpini hanno una marcia in più. Poi Gloriana Pellissier che è stata l'autentica protagonista della gara di sci alpinismo. Senza di lei non ci sarebbe stata la gara. Un'autentica professionista”.

I ringraziamenti sono poi proseguiti per le amministrazioni comunali ed i gruppi alpini di Cogne, Gressan e Aosta, per tutti gli sponsors e per i responsabili degli impianti di risalita di Pila e La Thuile. "Gli alpini non hanno mai pagato così poco per i giornalieri". Nelle votazioni finali per le surroghe Ildo Brocherel è stato eletto Consigliere nella 1° Comunità al posto di Luigino Costaz, mentre Dino Fabiole ha preso il posto di Giulio Fenaroli nella 10° Comunità.

Infine la sostituzione del Vice Presidente Aldo Follioley (non più ricandidabile) con Marino Colò, del Gruppo di Challand Saint Anselme. Ed è proprio con un grande omaggio ed il saluto commosso ad Aldo Follioley che si è conclusa l'Assemblea. Il Presidente Bionaz ha voluto salutare il suo prezioso collaboratore ricordando l'impegno generoso ed instancabile di Follioley che è stato il raccordo indispensabile della Sezione in Bassa Valle, sempre presente in ogni attività che richiedesse la presenza del Vessillo Valdostano.

"Avessimo nella nostra squadra altri alpini come è stato Aldo saremmo la più importante ed attiva Sezione Italiana”. Ha concluso tra gli applausi Carlo Bionaz.