L'OPINIO DI UN LETTORE ELETTORE:

Caro Direttore,

Permettimi alcune considerazioni in merito alle prossime elezioni regionali, intanto va detto che se siamo arrivati allo scioglimento del Consiglio Regionale è perché la classe politica valdostana in primis non è stata in grado di assicurarci una legge elettorale capace di garantire stabilità e governabilità, e inseguito le inchieste giudiziarie, i continui cambi di casacca e il disappunto dei valdostani nei confronti del sistema politico valdostano, hanno fatto il resto.

Ora la preoccupazione che nutro, ma non credo di essere il solo, è che dopo 19 aprile non cambi nulla anzi la situazione potrebbe pure peggiorare, perché dico questo? Leggendo i giornali in queste ultime settimane non si può non constatare che molti ex consiglieri sono alla ricerca di una “casa” per potersi candidare, così come piccoli movimenti, in parte non rappresentati nelle istituzioni valdostane, abbiano riunioni su riunioni con movimenti e partiti consolidati alla ricerca “di un passaggio” per poter essere presenti alla tornata elettorale; in teoria nulla male beninteso ma dopo il 19 aprile cosa succederà?

I candidati per così dire ospiti di una lista piuttosto che di un’altra si adegueranno a quelli che saranno i principi e linea politica del movimento o partito che li ha ospitati o piuttosto una volta eletti faranno vita individuale in Consiglio Regionale all’insegna della propria autonomia con tutto ciò che comporterebbe questa scelta? Ahimè ho paura che sarà proprio così…

Alla luce di queste considerazioni mi piacerebbe chiedere ai vari movimenti e partiti politici quale impegno intendono prendere con noi elettori a proposito di governabilità / stabilità nel programma elettorale, così come sarebbe interessante conoscere se intendono mettere mano alla riduzione dei consiglieri regionali, se ne parla da anni, si dicono tutti d’accordo ma ad oggi non si è fatto nulla; altra questione significante dovrebbe essere quella di conoscere prima del voto con chi eventualmente si alleeranno per formare il nuovo Governo; quest’ultima domanda non sarebbe necessaria qualora in Valle d’Aosta vigesse, come nel resto del Paese, l’elezione diretta del Presidente della Regione.

Ma purtroppo, per mera convenienza personale e miopia politica ci ritroviamo ancora con il sistema proporzionale che preclude una necessaria continuità e stabilità politica, evidentemente la reintroduzione dell’elezione diretta dei sindaci non ha insegnato nulla. Trovo furbesco, in questo caso, parlare di niveaux différents, è legittimo che i valdostani possano scegliere chi li governerà!

I valdostani sono molto delusi dalla classe politica che li ha rappresentati in questi ultimi anni, molti non vogliono recarsi alle urne perché hanno perso la fiducia in un sistema che non li rappresenta più.

I candidati si esprimano inequivocabilmente sulle questioni poste affinché l’elettore possa decidere se vale ancora la pena andare a votare o meno avendo davanti un quadro chiaro che delimiti chi è a favore di quelle norme che in futuro garantiranno governabilità alla Valle d’Aosta, per quanto mi riguarda non sono d’accordo di dar loro carta bianca.

Un elettore

Grazie Caro Elettore e Lettore. Ha già detto tutto Lei. Un riflessione: penso proprio che chi ci ha portati sull’orlo del baratro non abbia proprio la capacità né l’intelligenza per farci superare il pericolo. Facendo riferimento a voltgabbana; ricordo che Charles Darwin diceva che non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere ma i più adatti. Nel 1800 Darwin aveva già descritto i politici valdostani di oggi. pi.mi.