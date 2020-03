Conseil Jeunes Valdôtains, candidatures jusqu'au 31 mars

La simulation parlementaire organisée "par les jeunes pour les jeunes", avec le soutien de l'Assemblée législative valdôtaine et la collaboration de l'Université de la Vallée d'Aoste, se réunira pour la quatrième fois du 27 au 31 juillet autour des thèmes de la filière agro-alimentaire et de la lutte contre les dépendances.

Le Conseil des Jeunes Valdôtains, qui se base sur le modèle du Conseil de la Vallée, s'adresse à 40 jeunes au maximum, qui pendant cinq jours découvriront le processus législatif et les rouages de la démocratie parlementaire. Tout jeune valdôtain, ayant entre 18 et 28 ans au 27 juillet et étant motivé à participer à cet évènement, pourra poser sa candidature du 1er au 31 mars 2020 directement sur le site du Conseil des Jeunes Valdôtains (www.conseiljeunesvaldotains.vda.it).

Les critères pour la participation: être résident ou être né en Vallée d'Aoste (ce critère ne s'applique pas si on est étudiant à l'Université de la Vallée d'Aoste à laquelle deux places sont réservées); ne pas être un élu au sein d'une collectivité publique (Conseil communal ou régional); être un citoyen motivé. Les apprentis Conseillers, qui sont au maximum 35, représenteront la région autonome fictive de Valcéjinie et seront appelés à travailler sur deux projets de loi fictifs sur les thèmes proposés.

Parmi eux, deux jeunes joueront le rôle d'Assesseurs, deux celui de Présidents de Commission et deux seront nommés Chefs de groupe. Ils franchiront les étapes législatives en travaillant en Commission où ils auront la possibilité d'analyser les textes proposés, les modifier et les débattre, pour ensuite les discuter en plénière avant d'exprimer leur opinion finale par le vote.

Les Conseillers seront divisés en Groupes pour que les participants apprennent à travailler de commun accord, pour proposer des amendements ou poser des interpellations, et afin de rendre le tableau de l'instance parlementaire régionale le plus complet possible. Pendant la semaine des travaux, il y aura des conférences sur les deux thèmes proposés tenues par des jeunes doctorants ou des spécialistes de la matière.

En plus des Conseillers, le jeu de rôle prévoit les fonctions de Président, de Vice-Président, de premier Secrétaire de simulation, de Secrétaire général du Cjv, qui seront interprétées par les membres de l'association Cjv, et d'autres qui se glisseront dans la peau de journalistes pour gérer la communication suivis par l'attaché de presse de cette édition.

Cette année aussi le Cjv aura une allure internationale grâce à la participation des délégations venant du Québec, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Parlement Jeunesse Maroc, dans la continuité de l'Entente de coopération interparlementaire du Conseil de la Vallée avec le Parlement de la région Wallonie-Bruxelles et à la collaboration étroite du CJV avec les Parlements jeunesse internationaux. (ANSA).