Aosta: Verso nuovo bando gestione rifiuti

Prorogato con delibera urgente di venerdì scorso alla ditta Quendoz sino al prossimo 31 agosto, è in scadenza l'appalto dei servizi di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti del Comune di Aosta. Secondo i dati più aggiornati, la produzione procapite di rifiuti si è ridotta ad Aosta da 460 a 447 chili; il dato medio di raccolta differenziata ad Aosta è del 70% e l’ultima rilevazione, effettuata a luglio 2019, indica che la collina di Aosta è la migliore nella differenziazione con il 78,3%; virtuosa anche la zona pre-collinare dove è stato differenziato il 75,5 per cento dei rifiuti. Dati positivi anche per l’area industriale che differenzia al 70,8%, e per i punti di raccolta tecnologica del centro che arrivato al 73,2 per cento.

Meno bene il centro cittadino che si ferma al 63,6% di raccolta differenziata. Con la prossima gara d’appalto l'Amministrazione comunale si è posta l’obiettivo di raggiungere l’80% di raccolto differenziata. Tra gli strumenti per raggiungerlo, il passaggio dalla tassa alla tariffa con controllo volumetrico dei rifiuti conferiti. Gli uffici dell'assessorato comunale all'Ambiente stanno intanto lavorando al completamento del bando di gara per l’affidamento dei servizi per i prossimi sei anni (con eventuale opzione di altri due).

L’impegno di spesa è di poco più di due milioni di euro per la proroga del servizio e di circa 35 mila euro per la proroga della direzione dell’esecuzione del servizio.