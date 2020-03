Domani lunedì 2 marzo saint Luce

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 2 marzo

Curia vescovile - mattino

Riunione del Collegio dei Consultori

Martedì 3 e mercoledì 4 marzo

Seminario vescovile di Alba

Riunione della Conferenza Episcopale Piemontese

Mercoledì 4 marzo

Parrocchia di Sant'Anselmo - ore 18.00

Santa Messa per la prima Stazione quaresimale

Giovedì 5 marzo

Seminario Maggiore - ore 17.30-19.00

Riunione della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Venerdì 6 marzo

Vescovado - mattina

Udienze

Rhêmes-Notre-Dame - ore 11.00

Incontro con la Comunità monastica della Koinonia de la Visitation

Sabato 7 marzo

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe - ore 9.30

Ritiro quaresimale per religiosi e religiose e S. Messa

Domenica 8 marzo

Saint-Oyen, Château-Verdun - ore 15.30

S. Messa

Itinerario di preparazione al Matrimonio 2020 della Parrocchia di Maria Immacolata

Lunedì 9 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Martedì 10 e mercoledì 11 marzo

Roma

Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 13 marzo

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Sabato 14 marzo

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Aosta, Piazza Chanoux - pomeriggio e sera

GMG diocesana

La Chiesa celebra Sant' Agnese di Boemia Principessa, badessa

Figlia del sovrano boemo Otakar I, Agnese nacque a Praga nel 1211. Nel 1220, essendo promessa sposa di Enrico VII, figlio di Federico Barbarossa, Agnese fu condotta a Vienna ove visse sino al 1225 quando, rotto il fidanzamento, tornò a Praga per consacrarsi a Dio. Grazie ai Frati Minori, venne a conoscenza della vita spirituale di Chiara d'Assisi. Rimase affascinata da questo modello e decise di imitarne l'esempio. Fondò il monastero di San Francesco per le «Sorelle Povere o Damianite» nel 1234. Insieme a Santa Chiara si adoperò per ottenere l'approvazione di una nuova ed apposita regola che ricevette e professò. Agnese divenne badessa del monastero, ufficio conservò per tutta la vita. Morì il 2 marzo 1282. Numerosi miracoli furono attribuiti alla principessa badessa che venne beatificata da Pio IX nel 1874 e canonizzata da Giovanni Paolo II nel 1989.

Il sole sorge alle ore 7,03 e tramonta alle ore 18,10.