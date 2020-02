Aosta: In place Deffeyes tanti giovani affetti dal virus dell'inciviltà e della maleducazione

Parlano le foto qui pubblicate, per descrivere lo scarsissimo senso civico di alcuni adolescenti e qualche neomaggiorenne che da mesi, di giorno e di notte, bivaccano a qualunque ora del giorno e della notte lungo i portici e nel piazzale del Palazzo regionale.

Immondizie di ogni tipo lasciate per terra e sulle panchine, addirittura vomito e urina a pochi metri dall'ingresso dell'edificio, come fosse una latrina. La tolleranza dei vertici regionali rispetto a questi comportamenti sta diventando francamente incomprensibile, persino imbarazzante se si pensa alle politiche avviate e promosse continuamente dagli Amministratori pubblici sulla differenziazione dei rifiuti e le sacrosante iniziative punitive annunciate contro i trasgressori di tali buone pratiche.

Che si fa, dunque, per eliminare una volta per tutte la minidiscarica in piazza Deffeyes? Le segnalazioni alla Polizia locale sino ad oggi sono servite poco o nulla; per i bulli sporcaccioni anche le videocamere installate recentemente è come non esistessero, per non parlare di quando uscieri e addetti alla sicurezza provano a invitarli a ripulire l'area dalle immondizie e di cambiare comportamento: la risposta è una risata di scherno, se non addirittura un irridente "altrimenti?...".

Atteggiamenti inaccettabili, nei giorni della prevenzione igienico-sanitaria contro il Coronavirus non può non far rabbia assistere a una pervicace mancanza di rispetto verso l'ambiente da parte di giovani che invece di questa qualità dovrebbero fare un modello di vita. Chi può, faccia dunque la sua parte per riportarli sulla terra.