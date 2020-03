Les Mandibules, portrait d'une société de la surconsommation alimentaire

Monsieur et Madame Walter sont invités à dîner chez les Wilfrid. Au menu, coq au vin, canard au sang, soufflé de volaille, grillades de porc, steak à l’ail, galette de crevettes, raie au champagne, croustade suprême… Manger, c’est la vie!

C’est le début de ‘Les Mandibules’ de Louis Calafert en scène pour le volet francophoìne de la Saison culturelle mercredi 4 mars, à 21h au Théâtre Splendor d’Aoste.

Avec un comique dévastateur, Les Mandibules présente une société où surconsommation alimentaire est synonyme de confort. La nourriture comme remède à l’angoisse du lendemain… Chacun cultive sa couche de graisse pour se protéger… de quoi ? On ne sait pas trop… Mais lorsque la viande vient à manquer, lorsque les enfants commencent à avoir faim, des comportements surprenants apparaissent…

Les problématiques liées aux rapports entre l’humain et la nourriture, la consommation de viande ou l’épuisement des ressources naturelles de la planète occupent aujourd’hui une place prépondérante dans l’actualité et les médias. Auteur visionnaire, Louis Calaferte posait déjà le débat en 1975 avec cette pièce qui décrypte avec une précision chirurgicale les comportements individuels et collectifs du genre humain.

La pièce de Calaferte est grinçante, onirique, prémonitoire mais aussi très drôle. La mise en scène rythmée et inventive, la musique et les bruitages ainsi que les costumes et la remarquable interprétation des comédiens concourent à l’excellence de ce spectacle où, à travers le rire libérateur, la conscience s’éveille.

Spectacle inséré dans le programme des Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste.

Louis Calaferte, écrivain, dramaturge, poète et essayiste français, né le 14 juillet 1928 à Turin. Auteur de récits, essais, carnets, poésies, pièces de théâtres représentées en France et à l'étranger, a reçu le Grand Prix National des Lettres en 1992.

Les Mandibules

de Louis Calaferte

avec Toni D’Antonio

Sophie Delogne

Patrick Pelloquet

Hélène Raimbault

Didier Royant

Robin Van Dyck

Cécile Van Snick