Coronavirus: En Valais aucune fermeture d’école

Les autorités fédérales Suisses ont décidé d’interdire toutes les manifestations publiques et privées de plus de 1000 personnes pour la prevention Coronavirus, mai quand-meme le Valais ne va pas fermer les établissements scolaires pour l’instant. Par contre, les voyages d’études vers les régions à risques sont reportés.

Malgré la décision du Conseil fédéral, donc, les écoliers et étudiants valaisans reprendront le chemin de l’école lundi.

Le gouvernement valaisan ne juge pas nécessaire de fermer les établissements scolaires pour le moment. Par contre, les voyages d’études vers les régions à risques sont reportés.

"Il n’y a pas de quoi céder à la panique", assure Christophe Darbellay. Le chef du Département de l’économie et de la formation fait confiance aux autorités sanitaires helvétiques. "A l’heure actuelle, aucun cas de coronavirus n’a été détecté en Valais. Nous sommes conscients que cela va arriver et avons envoyé un courrier à toutes les directions d’écoles afin de les rendre attentives aux mesures à prendre ainsi qu’aux consignes générales de prévention". Il relève dans la foulée, "ce sont surtout les personnes malades et agées les plus concernées".