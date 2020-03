PAPA: Anche gli algoritmi hanno bisogno di un’etica

All’indomani della «lieve indisposizione» che lo ha colpito, Papa Francesco ha celebrato la messa nella mattina del 28 febbraio, soffermandosi a salutare i presenti al termine del rito. Ma — come ha riferito il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni — «ha ritenuto di rinviare le udienze ufficiali» in programma, pur proseguendo regolarmente «gli incontri in agenda a Santa Marta».

Non si è tenuta, dunque, la prevista udienza ai partecipanti all’assemblea plenaria della Pontificia accademia per la vita, che si è aperta mercoledì 26 per concludersi venerdì 28. Durante l’ultima sessione dei lavori, dedicati al tema dell’intelligenza artificiale, l’arcivescovo presidente Vincenzo Paglia, ha dato lettura del messaggio preparato dal Pontefice. Un testo nel quale Francesco riflette sulle «grandi potenzialità che le nuove tecnologie ci offrono» ma anche sui rischi che si nascondono dietro certe innovazioni digitali che toccano «tutti gli aspetti della vita, sia personali sia sociali», e incidono «sul nostro modo di comprendere il mondo e anche noi stessi».

In particolare il Papa mette in guardia dai meccanismi che riducono gli utenti a semplici «consumatori asserviti a interessi privati concentrati nelle mani di pochi». Il pericolo è quello di indebolire «il pensiero critico e l’esercizio consapevole della libertà». In questo modo, avverte, «le disuguaglianze si amplificano a dismisura, la conoscenza e la ricchezza si accumulano in poche mani, con gravi rischi per le società democratiche».

Nasce da qui l’appello di Francesco a «un’azione educativa più ampia» finalizzata all’uso delle nuove tecnologie, con l’obiettivo di «maturare motivazioni forti per perseverare nella ricerca del bene comune, anche quando non ne deriva un immediato tornaconto». Per il Papa, infatti, «non basta semplicemente affidarci alla sensibilità morale di chi fa ricerca e progetta dispositivi e algoritmi»; occorre invece «creare corpi sociali intermedi che assicurino rappresentanza alla sensibilità etica degli utilizzatori e degli educatori».

In proposito il Pontefice indica «una nuova frontiera che potremmo chiamare “algor-etica”», auspicando che i principi chiave della dottrina sociale della Chiesa «si inscrivano concretamente nelle tecnologie digitali». In particolare Francesco invoca «una riflessione aggiornata sui diritti e i doveri in questo ambito», ricordando che «la profondità e l’accelerazione delle trasformazioni dell’era digitale sollevano inattese problematiche, che impongono nuove condizioni all’ethos individuale e collettivo».