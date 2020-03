Torna il Toubab Festival, una rassegna conto il razzismo

Toubab è una parola utilizzata in Senegal e nel Centro Africa per indicare un europeo, un bianco o anche un africano che ha adottato uno stile di vita europeo. Ad Aosta è il titolo di un festival, organizzato dalla Rete antirazzista della Valle d’Aosta di cui sta per partire la seconda edizione.

‘Il progetto - ha spiega Giulio Gasperini di Rete antirazzista in un incontro con la stampa – prevede tredici eventi tra spettacoli teatrali (come 'La lunga strada azzurra' degli studenti del Corrado Gex, il 5, 6, 7 marzo alle 18 alla Cittadella dei giovani), conferenze, proiezioni di docufilm (a partire da 'Allah loves equality', il 12 marzo alle 20.30 al Cinéma de la ville) presentazione di libri (come 'Mare fermo' di Guy Chiappaventi, giornalista di La7, il 21 marzo alle 17.30 nel salone del J.B. Festaz), concerti (Stefano Saletti e Banda Ikona il 14 marzo alle 21.30 alla Cittadella) e laboratori di danza.’

Dal 5 al 14 marzo si svolgerà una parte di Festival, intitolata Oltreconfine, organizzata dalla Rete antirazzista della Valle d’Aosta, in collaborazione con la Cittadella dei giovani, e con il contributo e il patrocinio della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.

Chiuderà il festival la sezione InOltre, dal 22 al 29 marzo, anche questa organizzata dalla Rete antirazzista della Valle d’Aosta, in collaborazione con la Cittadella dei giovani, con il Consorzio Trait d’Union e con il contributo e il patrocinio della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.

‘L’ultimo evento del Festival – conclude Gasperini - sarà il conferimento del primo Premio Toubab – incroci di culture. Sarà un riconoscimento, voluto dalla Rete antirazzista, con l’intento di far emergere l’importanza di ogni strumento di integrazione.‘