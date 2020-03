Aziende valdostane insignti del premio Industria Felix

Le aziende associate a Confindustria Valle d’Aosta Av Pluda, C.V.A., Industria servizi ecologici e Valdostana impresa costruzioni sono state insignite del Premio Industria Felix riservato alle aziende che si sono contraddistinte per le proprie performance e la propria affidabilità a livello finanziario.

Nell’esprimere il suo oroglio il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta Giancarlo Giachino (nella foto), nel premiare i vincitori, ha sottolineato che “si tratta di un importante riconoscimento che dimostra la serietà e la competenza delle nostre aziende”.

In Valle d’Aosta sono invece poco più di 500 le imprese con sede legale nella regione che hanno margine operativo lordo in crescita di poco superiore al mezzo miliardo (+22,2%) ma con un volume d’affari in calo a 5 miliardi (4%) e con 14mila addetti (+2,1%).