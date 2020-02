I dinosauri restano ad Aosta una settimana in più

Dopo l’annullamento della conferenza 'Dinosauri in carne e ossa. Dalla scienza al mito, dai fossili al fantasy' con Simone Maganuco e l’archeologa Stella Bertarione, che era prevista sabato 29 febbraio, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta, la mostra allestita all’Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans offre ai possibili visitatori una settimana in più di apertura.

Inizialmente prevista per domenica 8 marzo, la chiusura dell’esposizione è stata posticipata alla successiva domenica 15 marzo. Inoltre nei giorni di sabato 7 e domenica 8 marzo, in occasione delle Journées de la Francophonie en Vallée d'Aoste, sono state organizzate visite guidate in lingua francese. La mostra è visitabile con gli abituali orari di apertura del sito megalitico, dalle 10 alle 18, chiuso il lunedì.

Creata da un team interamente italiano con la consulenza di paleontologi professionisti in tutte le fasi di realizzazione, la mostra, attraverso l'impatto emozionale di un allestimento spettacolare, trasmette contenuti aggiornati ai continui progressi della ricerca nel settore.

La formula di cultura-intrattenimento adottata vuole coinvolgere il pubblico e avvicinarlo all'ambiente degli addetti ai lavori, sottolineando il contributo degli scienziati e degli artisti all'affascinante lavoro di ricostruzione della Storia della Vita a partire dallo studio delle testimonianze fossili.