Le migliori 5 cose da fare e d vedere in Valle D'Aosta

Valle D'Aosta - una terra da scoprire

Racchiusa come un prezioso gioiello, dal valore inestimabile, tra monti imbiancati e guglie di antichi castelli, la Valle D'Aosta è una regione dalla bellezza incredibile, degna di essere scoperta in tutti i suoi angoli, anche quelli più remoti. Luoghi imperdibili, panorami da sogno, dove perdersi sarà dolce come entrare in una favola, all'interno della quale, il tempo sembra essersi fermato. I ritmi delle valli sono scanditi da suoni e profumi, ben diversi da quelli che caratterizzano le attività quotidiane, frenetici e logoranti, fino a stressare anche gli animi più tranquilli. La Val d'Aosta, si può visitare in macchina o utilizzando la comoda rete di trasporti locali, o magari arrivare nell'aeroporto più vicino, volando dalla propria città. In questo caso ricordate che sarà sempre opportuno e decisamente consigliato, prenotare anticipatamente, il parcheggio in aeroporto. Il suggerimento è quello di usufruire dei servizi che trovi su Looking4.com, che attraverso il suo sito internet indica la posizione del parcheggio a voi più comodo e ovviamente la miglior tariffa.

Valle D'Aosta, 5 meraviglie da non perdere

Ci sarebbe da scrivere molto e tanto di più, su questa regione incantata, cuscinetto italiano tra i confini francesi e quelli svizzeri. Non sempre citata come meta preferenziale per le vacanze, la Valle D'Aosta ha dal canto suo un patrimonio, storico, artistico, naturalistico e anche enogastronomico della massima attenzione. Scopriamo insieme quali sono le 5 cose, tra le mille che si possono vedere, che non si devono comunque perdere, durante la vacanza valdostana.

Castello di Fenis

Un tuffo mozzafiato in una favola d'altri tempi. Il maniero medievale di Fenis, simbolo incontrastato della Val D'Aosta, oggi di proprietà dell'Amministrazione regionale, fu un tempo della famiglia Challant, che lo arricchì, durante la sua permanenza, con molte opere pittoriche e dei grandi bastioni di difesa. Svetta maestoso con le sue torri merlate, in una scenografia di grande effetto, grazie anche alla sua doppia cinta muraria. La sua posizione, priva di ogni difesa di carattere naturale, ne fa più che una fortificazione, una vera e propria residenza signorile.

Le cascate di Liliaz

Liliaz è una frazione situata a pochi km da Cogne. Nel suo territorio, si trovano queste piccole ma affascinanti cascate. Il salto che compiono queste cascate è di 150 mt, e termina in un piccolissimo laghetto naturale. La bellezza e la particolarità di questo luogo, si può ammirare durante il periodo invernale, quando le cascate, e tutto il territorio circostante si ghiaccia, creando uno spettacolo dai contorni fatati. E' il momento più affascinante che Madre Natura può regalare ai turisti, anche se in estate, raggiungere le cascate è sicuramente più semplice e ovviamente più gradevole, in tema di temperature ambientali.

Il Castello di Aymaville

Se si è amanti delle favole, non si può non visitare questo delizioso maniero, di pianta quadrangola con le sue quattro torri poste rigorosamente agli angoli. Risale al lontano XIII secolo, sorge al centro del paese omonimo, su una deliziosa collinetta morenica. E' stato per lungo tempo chiuso al pubblico, oggi, di proprietà della Regione, è oggetto di particolari restauri e dell'allestimento di un museo che ne racconterà la storia nel dettaglio.

Le località sciistiche - Courmayeur

Ricca di impianti e località sciistiche, la Valle d'Aosta è meta ambita degli amanti degli sport invernali. Courmayer, è una delle località indiscutibilmente più gettonata e visitata della regione. E' considerata l'ultima città italiana, nella zona di confine con la Francia, punto di partenza per tutte le escursioni che si effettuano sul Monte Bianco. Meta di vacanze anche di molti VIP, Courmayeur, è cittadina mondana, grazie ai suoi bellissimi negozi, che animano le vie dello shopping. Non lontano da Courmayer, esattamente a 3km dalla cittadina, c'è la stazione di partenza della 'Funivia dei Ghiacciai'. Siamo a 'La Palud', punto di partenza per raggiungere i 4.810 del Bianco, la vetta più alta d'Europa, ottava meraviglia del Mondo. La salita è a tappe, con soste che permettono anche, la degustazione di bontà tipiche, della tradizione enogastronomica della Regione. Gli scenari che si aprono agli occhi dei turisti sono da togliere il fiato, non solo per l'altitudine che si raggiunge, ma anche per la straordinaria bellezza di questi luoghi, incontaminati e paradisiaci, sembrerà di toccare il cielo con un dito.

Aosta

Chi visita questa Regione, non potrà fare a meno di scoprire il suo bellissimo capoluogo, la città di Aosta. Vicinissima agli impianti sciistici del Parco Nazionale del Gran Paradiso, la città offre diverse vestigia, risalenti all'epoca romana, tra le quali da non dimenticare: la Porta Pretoria e l'Arco di Augusto. Anche l'epoca medievale, lascia il suo indelebile segno nella città di Aosta, si tratta della splendida Collegiata di Sant'Orso, e della maestosa Cattedrale, ricche di capolavori degni di nota. Se si visita la città nel mese di Gennaio, tappa obbligata è la Fiera di Sant'Orso, una vera e propria esplosione dell'artigianato locale, centinaia di artigiani espongono i loro manufatti, di legno, ferro battuto, ma anche i più delicati lavori in pizzo o merletti pregiati.