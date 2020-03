Valsavarenche: Il Comune chiude la seggiovia e manda in soffitta la pista di discesa

Votando all’unanimità la dismissione della seggiovia comunale Payel, il Consiglio comunale di Valsavarenche ha definitivamente abbandonato il progetto di realizzare una pista di sci di discesa nel comprensorio.

"Abbiamo calcolato che la spesa era troppo alta rispetto agli effettivi ricavi - spiega il sindaco, Giuseppe Dupont - la ricettività di Valsavara è buona ma insufficiente per confrontarsi con realtà sciistiche a noi vicine; inoltre la morfolgia del terreno coi penalizza e i nostri tecnici hanno valutato che la realizzazione della pista avrebbe comportato problemi di varia natura".

Sarà invece potenziata in Valsavara l'offerta invernale favorita da due due piste di sci di fondo e dai tanti tracciati per le racchette da neve. Per mantenere in funzione la seggiovia Payel, ferma dal 2018, l'Amministrazione di Valsavarenche circa 110 mila euro all'anno; una cifra troppo elevata se raffrontata ai dati sull''andamento turistico nel comprensorio. Per 120 giorni all'anno la località resta praticamente senza turisti e durante il resto dell'anno raramente i passaggi in funivia superavano i venti biglietti giornalieri, tranne le poche giornate in cui venivano organizzate gare di sci.