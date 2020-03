Savt favorevole riduzione numero parlamentari

Sentito l’intervento del Sen. Lanièce e dopo un’ampia e approfondita discussione, seppur si ritiene che si sarebbero potute percorrere altre strade "per rivedere e razionalizzare anche in un’ottica federalista il modello parlamentare italiano e l’apparato amministrativo/organizzativo che vi gravita attorno e rimarcato che purtroppo la proposta referendaria non è inserita in un contesto di riforma generale", il Direttivo Confederale del SAVT ha deliberato di esprimersi a favore della proposta di legge costituzionale che riduce il numero di parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

In particolare il Direttivo Confederale del SAVT giudica positivamente il fatto che la riduzione non intacchi in alcun modo la rappresentatività della Regione Autonoma Valle d’Aosta e venga salvaguardata la nostra specialità, soprattutto in termini di principio, restando la nostra Regione rappresentata tramite un collegio uninominale sia alla Camera che al Senato in virtù dello Statuto Speciale di Autonomia.

"Nella consapevolezza che la democrazia ha dei costi e che non si può pensare di andare a contrarli con l’obiettivo di rincorrere pericolose involuzioni populiste che influenzano questo delicato momento storico", il Savt "fermo restando la libertà di voto di ognuno e nel ricordare quanto sia importante esercitare il proprio diritto/dovere elettorale, invita tutti i cittadini a recarsi alle urne e ad esprimere la propria scelta".

Per il Savt, infatti, "l’eventuale esito positivo creerà la possibilità e le condizioni di operare al meglio e di garantire la necessaria rappresentatività".