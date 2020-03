CORONAVIRUS: Adu, ognuno si assuma le responsabilità che le competono

Non condividiamo il solito piagnisteo dell'UV di Testolin, che nella stessa dichiarazione critica il “sistema Italia” e chiede soldi allo Stato.La Valle d'Aosta è parte integrante del sistema Italia, riconoscerlo una volta per tutte, al netto della retorica micro sovranista, sarebbe un passo in avanti.

Il nostro sistema sanitario è coordinato e integrato con quello nazionale, come dimostrato anche dal fatto che i tamponi sono analizzati a Torino. Da soli, siamo meno forti.Rispetto ai danni economici, chiediamo che il Consiglio Politiche del Lavoro condivida da subito dati e informazioni con tutti i consiglieri regionali, al fine di consentire a tutte le forze politiche di predisporre un adeguato piano di sostegno all'economia locale, una volta che la Regione avrà di nuovo un governo (non limitato all'ordinaria amministrazione).

Pensiamo agli operatori turistici e all'indotto, senza dimenticare i lavoratori dello spettacolo, vittime di allarmismi fuori controllo.

L'emergenza del Corona Virus svela la nostra fragilità rispetto a dinamiche globali che vanno oltre le frontiere umane e sottolineano l'importanza del servizio sanitario nazionale pubblico e universale, che andrebbe rafforzato rispetto alle attuali derive di privatizzazione, dominanti anche nella Vallée. Perché quando si spegneranno i riflettori sul Corona Virus, resteranno comunque i problemi gestionali della Sanità valdostana – liste d'attesa, record di infezioni ospedaliere, carenza medici - lasciati dai vari Baccega e Fosson.