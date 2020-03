COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Lega, L’ex maggioranza usa le emergenze per fare campagna elettorale

Abbiamo appreso con preoccupazione dalle testate giornalistiche locali la notizia della convocazione del Consiglio politiche del lavoro, avente ad oggetto una prima valutazione dell’impatto socio economico generato dalla diffusione in Italia del virus Covid-19.

La nostra preoccupazione, oltre che per le modalità di convocazione, verte sul fatto che sono state volutamente escluse la quasi totalità delle forze politiche dai lavori del Consiglio, ma erano incredibilmente presenti i componenti della Giunta ed anche altri portatori di interesse non previsti dal regolamento.

Se l’obiettivo della convocazione del Consiglio politiche del lavoro fosse stato realmente quello di lavorare nell’interesse della comunità, la riunione avrebbe dovuto essere allargata a tutti i rappresentanti dei valdostani.

Se invece l’interesse esclusivo era quello di fare un po’ di “battage” mediatico in vista della campagna elettorale, non si può allora che stigmatizzare chi utilizza una crisi molto grave per qualche piccolo interesse politico.