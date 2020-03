Aosta: Commercianti sul piede di guerra per regolamento dehors

Un’amministrazione poco sensibile alle esigenze dei Commercianti, un regolamento modificato rispetto a quanto concordato con super sanzioni per eventuali irregolarità dei dehors, confusione tra commercio e artigianato alimentare. Questo è quanto emerge analizzando le modifiche al regolamento del comune di Aosta sull’occupazione suolo pubblico per i dehors.

Se da un lato si viene incontro alle richiede di Confcommercio applicando una declassazione della Tosap su alcune zone non centrali, dall’altro lato ci si trova a confrontarci con regolamenti inadeguati allo sviluppo turistico e commerciale dei centri storici e delle periferie.

“Con il Comune – spiega Giuseppe Sagaria, presidente di Ascom Aosta e vice presidente di Confcommercio VdA – ci eravamo seduti al tavolo per cercare di redigere un documento in grado di regolare la questione dei dehors; un documento che si faccia portavoce di una regolamentazione chiara e inequivocabile sulle norme da rispettare per l’allestimento e l’utilizzo delle strutture all’aperto e sulla gestione degli eventi serali da parte dei pubblici esercizi”.

A tal proposito l’Ascom-Confcommercio VdA ha chiesto all’ufficio legale nazionale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) un parere sulle proposte alle modifiche del regolamento.

“Ma nelle more del parere, pervenuto in data 25 febbraio 2020 – aggiunge Graziano Dominidiato, componente della Giunta nazionale della Fipe e presidente di Confcommercio VdA – il Comune ha approvato delle modifiche al regolamento che contengono cause di illegittimità, ma soprattutto, come spiega Sagaria “non tiene conto che l’attività di somministrazione alimenti è una cosa e un’altra cosa sono le attività per la produzione alimentari dagli artigiani”.

(nella foto da sn: Sagaria, Dominidiato e Valieri alle prese con il regolamento dehors)

“Di fronte a queste problematiche emerse sulle modifiche del regolamento e molto impattanti per i ns associati– evidenzia Adriano Valieri, Direttore Generale di Confcommercio VdA, abbiamo dovuto far protocollare una richiesta ufficiale e urgentissima di un confronto sulle osservazione della Fipe in relazione ai contenuti delle modifiche al regolamento occupazione suolo pubblico”.

Secondo la Fipe Nazionale “, se è vero che l’occupazione di suolo pubblico rientra tra le potestà delle Autorità Comunali, alle quali spetta, pertanto, stabilirne limiti e modalità di utilizzo, è altresì vero che le Amministrazioni Comunali devono fare i conti con il dettato normativo nazionale che, inequivocabilmente, imponendo un carattere di accessorietà all’attività di consumo immediato rispetto alla vendita dei prodotti gastronomici/artigianali, ne preclude lo svolgimento al di fuori dei locali dell’azienda”.

Altro punto dolente sono le sanzioni per eventuali irregolarità che sono del tutto sproporzionate e, oltreché non in linea con quanto previsto dal Testo Unico Enti Locali Polemiche a parte, i commercianti richiedono chiarezza e un intervento dell’amministrazione comunale che, tengono a specificare, deve essere immediato stante il prossimo avvio della stagione primaverile/estiva.