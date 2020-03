Compte à rebours pour la saison du Printremps Théâtral

«Avec cette édition du Printemps Théâtral – dit Edy Betemps président de la Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro – iront en scène, pendant huit soirées, 14 compagnies valdôtaines de théâtre populaire en patois qui joueront de drôles de pièces. Un rendez-vous printanier amusant, mais qui porsuit notre culture. Je suis heureux de voir, en plus, que cette année beaucoup de jeunes feront partie de cette aventure: ils sont l'avenir du théâtre et de la langue francoprovençale. Mon souhait aux compagnies surtout dans ce moment de particulière difficulté et merci à tous ceux qui veulent parteger avec nous ce Printemps. Nous vous attendons à théâtre».

Les billets (8 euros par personne et par soirée; gratuite pour les enfants jusqu’à 14 ans) seront en vente au guichet du Théâtre Splendor, comme d'abitude à partir d’une demi-heure avant le spectacle (21h); au guichet de la Saison Culturelle au MAR (Musée archéologique régional) de Place Roncas, 12, du lundi au samedi (13,30/18,30) jusqu'à la veille de la soirée. Pour chaque soirée seront mis en prévente 300 billets (sans aucun droit de prévente) et chaque personne peut acheter 20 billets au maximum.

Qui achètera les billets à l'avance est prié d'arriver au théâtre entre 21h, (le soir de la pièce choisie) sous peine de perdre le droit d'entrée et la remise en vente de la place reservée.

En plus chaque vendredi à 19 heures revient, à partir du 6 mars prochain et jusqu’à la fin du Printemps Théâtral, «Arc-en-ciel valdôtain» l’émission de Radio Proposta in Blu dédie à la présentation des pièces par Ettore Danna qui, en patois, parlera avec les acteurs sur scène le jour d'après. Sauf la semaine du 25 avril, quand l'émission sera anticipée au jeudi 23 avril, même horaire.