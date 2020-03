Elezioni: Aosta; Giovanni Girardini candidato sindaco immagina una città giardino

‘Rinascimento significa storia e presente’ e ancora: ’Rinascimento non guarda né a destra né a sinistra ma in alto’. Sono le parole con le quali, in video conferenza da Bologna, Vittorio Sgarbi ha battezzato il nuovo soggetto politico lanciato da Giovanni Girardini, ‘Rinascimento Aosta’, con cui l'imprenditore aostano si candida a sindaco alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo regionale. Accanto a lui come candidato vice sindaco l’imprenditrice Roberta Carla Balbis.

Gabriele Accornero, Andrea Balducci, Giovanni Girardini e Roberta Balbis

In lista con loro l’avvocato Andrea Balducci, l’albergatrice Eleonora Baccini, l’Ispettore di Polizia in pensione Giovanni Seghi, l’impiegata Usl Cristina Dattola, l’imprenditrice turistica Françoise Pennacchioli, l’osteopatia e preparatore atletico Mrani Alaoui Ismael, il dirigente scolastico Federico Marchetti, il direttore di emittenti radio Rocco Foti, il responsabile di esercizio commerciale Luca D’Agostino, l’albergatrice Maddalena Cristiani, Chiara Canonica, anche lei (responsabile di esercizio commerciale, o ristoratori Corrado Pallais ed Enrico Allera Longo, Roberto Di Francesco lavoratore autonomo.

La squadra non è ancora completa ed è stata scelta, ha detto Girardini, ‘in base alle competenze ed alla rappresentatività di tutte le aree della città’. Manca ancora, ad esempio, un candidato del quartiere Cogne. ‘Saranno gli abitanti che ce lo indicheranno’ , ha spiegato Giradini. Il programma di Rinascimento Aosta, che si cimenterà solo nelle elezioni comunali del capoluogo, è vasto. ‘Guarda a ciò che è realizzabile entro il 2025 – ha detto Girardini – con qualche sogno che si spinge più lontano’. Tra i temi i quartieri Cogne e Dora, il palazzo del Cral, l’Area Megalitica, l’Arco d’Augusto, la cui pedonalizzazione Rinascimento Aosta ritiene inutile, il nuovo ospedale e la mobilità sostenibile.

Lo slogan è Aosta città giardino a misura dei suoi cittadini e dei suoi ospiti’. La campagna elettorale sfrutterà sia i social che il confronto personale con i cittadini. Riguardo al tema 'caldo' della pedonalizzazione dell'Arco d'Augusto Girardini va controcorrente: "Si può mantenere la circolazione veicolare a rondò, come con l'Arco di Trionfo di Parigi". In ambito commerciale, settore in cui opera Girardini, il messaggio è chiaro: "Stop ai centri commerciali che svuotano il centro storico".

La squadra del candidato sindaco è in fase di definizione. Un ruolo di primo piano lo avrà l'avvocato aostano Andrea Balducci. Il manager culturale, ex dirigente di Finaosta, Gabriele Accornero collabora attivamente al progetto, ma non sarà candidato. Nella lista ci saranno numerosi imprenditori e operatori commerciali e turistici.