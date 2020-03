CORONAVIRUS: Barocco ‘Al Consiglio Politiche del Lavoro partecipino anche i capigruppo’

“Ai lavori del prossimo Consiglio Politiche del Lavoro, già calendarizzato per la prossima settimana, siano invitati anche i capigruppo di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Valle”. Lo chiede Jean Barocco, membro del Consiglio e consigliere del gruppo misto.

“E’ importante – aggiunge Barocco - rendere partecipi e parti attive tutti i gruppi consiliari, in questa fase in cui il Consiglio regionale è sciolto, e questo per andare incontro agli auspici dell’Assessore alle Politiche del lavoro di fare fronte comune per costruire a livello locale una strategia unica e condivisa per la nostra Valle”.