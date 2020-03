Il teologo Vito Mancuso e la forza di essere migliori, dialogo al Forte di Bard

Cosa significa fare del bene? Perché dovremmo compierlo? E’ possibile stare sempre dalla parte del bene? Vito Mancuso fa luce su alcuni interrogativi che da sempre accompagnano l’essere umano nel volume La forza di essere migliori. Trattato sulle virtù cardinali. Sabato 7 marzo, alle 15.30, il teologo presenta il suo libro al Forte di Bard nell’ambito della rassegna Forte di Bard Incontri, accompagnando il pubblico in un viaggio lungo il sentiero delle quattro virtù cardinali e offrendo una nuova prospettiva di senso. A dialogare con lui sarà Davide Mancini, insegnate e musicista valdostano.

La società di oggi è rappresentata dai suoi aspetti più deteriori, è malata, ma è formata da individui singoli che possono contribuire a far si che migliori e valorizzi il meglio che le appartiene. Abbiamo bisogno di credere che il nostro futuro possa essere diverso da quello che oggi appare, che l’uomo possa ritrovare il senso di una vita che non è solo consumismo e individualità, ma anche valorizzazione della dimensione interiore. Vito Mancuso, partendo dalla consapevolezza della gravità della situazione in cui l’Occidente e l’Italia sono sprofondati, ci propone una via di uscita perché l’essere umano ha la capacità di essere migliore, di far bene e quindi è in grado di fare la differenza e di cambiare le cose dentro di lui e fuori di lui. Da dove partire?

Dalla scoperta delle radici che affondano nella cultura classica e nella tradizione cristiana, spingendo l’uomo verso un viaggio lungo il sentiero delle quattro virtù cardinali. Vito Mancuso esprime l’urgenza di un ritorno alla dimensione etica e a quelle domande che forse, troppo spesso negli ultimi tempi, sono state trascurate a favore di qualcosa di diverso. Qualcosa che nella nostra società ha assunto una maggiore importanza. Un ritorno a partire dalla riscoperta delle quattro virtù cardinali che come scrive lo stesso Mancuso, “sembrano ormai essere state dimenticate”.

Perché allora ripensarle? Come potrebbero essere concretamente realizzabili in una società che sempre di più spinge unicamente verso il consumo, il proprio essere e l’essere i migliori, prevaricando gli altri? Migliorarsi come persone e non rispetto agli altri, potrebbe essere la soluzione che cerchiamo. La possibilità di ascoltarlo ci darà ulteriore forza per “essere migliori”.

Vito Mancuso, filosofo e teologo, è stato docente di Teologia moderna e contemporanea all’Università San Raffaele di Milano e di Storia delle dottrine Teologiche all’Università degli Studi di Padova. I suoi scritti suscitano notevole attenzione da parte del pubblico.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Tel. 0125 833818 o via mail prenotazioni@fortedibard.it.