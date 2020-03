Usl aderisce a “M’ILLUMINO DI MENO” 2020

L’iniziativa avrà luogo in tutta Italia venerdì 6 marzo 2020. Lo scopo è quello di sensibilizzare le persone, dentro e fuori i luoghi di lavoro, affinché attraverso semplici e piccoli accorgimenti contribuiscano al risparmio energetico.

La Direzione aziendale, attraverso l’Ufficio Stampa, ha inoltrato agli oltre 2500 dipendenti una e-mail con l’invito di Caterpillar-RAI Radio2 ad adottare – in particolare nella giornata di venerdì 6 marzo – piccoli accorgimenti atti a produrre, se applicati sistematicamente, notevoli risparmi energetici, quali ad esempio: spegnere le luci quando non è necessario illuminare un ambiente (ufficio, ambulatorio, corridoio, servizio igienico, ecc.), non lasciare in stand by PC e altre apparecchiature elettroniche laddove non necessario, chiudere i termosifoni se fa troppo caldo anziché aprire le finestre.

“L’efficienza energetica è diventata un tema economico rilevante; spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell’umanità resta un’iniziativa concreta, non solo simbolica, e molto partecipata”.