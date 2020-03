Courmayeur: Su Plan Checrouit precipitati mille metri cubi di rocce e terra

Poteva essere una strage: è stata una massa di quasi mille metri cubi di pietre e terra quella che si è staccata dalle pendici del Mont Chetif nella frana che mercoledi pomeriggio si è abbattuta sulle piste di Plan Checrouit nel comprensorio di Courmayeur.

Lo hanno stabilito i tecnici dell’assessorato regionale delle Opere pubbliche e del Territorio, al termine del sopralluogo svolto ieri nella zona insieme ai rappresentanti del Comune di Courmayeur e della società degli impianti di risalita. Il distacco è avvenuto alle 18, a quell'ora gli impianti erano chiusi e sulle piste non c'era nessuno. Nell’immediato, di concerto la società delle funivie di Courmayeur, la Prefettura regionale ha disposto la chiusura al pubblico dell’area interessata. Rimangono chiuse, pertanto, le aree interessate dall’evento compresa la seggiovia Pra Neyron per la durata delle verifiche tecniche in corso da parte degli uffici competenti. Il comprensorio sciistico è aperto!.

"Per il futuro - si legge in una nota della Struttura regionale Attività geologiche - dovrà essere realizzato uno studio tecnico-scientifico della parete coinvolta dalla frana e di quelle circostanti, al fine di valutare la pericolosità delle pareti rocciose e di programmare gli eventuali interventi di mitigazione del rischio". Sono intanto in corso i lavori di rimozione della massa di pietre e terra precipitata a Valle e che ha danneggiato il tapis roulant della pista 'Baby' di Plan Checrouit.