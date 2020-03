Elezioni: Cognetta (VdA Libra), 'Io sindaco di Aosta mancato, ma non verso lacrime'

"Non so perchè, dopo aver sancito verbalmente un accordo cui mancava solo la firma, la Lega VdA abbia abortito la mia candidatura a sindaco di Aosta ma la cosa ora come ora non mi interessa".

Non pare affranto anzi ci scherza su Roberto Cognetta, consigliere regionale di VdA Libra, in una conferenza stampa organizzata all'Hotel Cheval Blanc di Aosta per confermare la sua mancata candidatura a sindaco di Aosta per la lista della Lega Vda alle elezioni comunali del prossimo maggio.

Insieme al collega Stefano Ferrero, il consigliere Cognetta ha ripercorso le tappe della vicenda: "Ritengo che sia urgente cambiare radicalmente il modo di amministrare il capoluogo valdostano - ha esordito Cognetta - e per questo 15 giorni fa avevo chiesto ai sette consiglieri regionali della Lega VdA se avevano un progetto per le Comunali di maggio perchè la Lega ad Aosta è molto forte. Da tutti loro e dalla segretaria del Movimento, Maria Alice Boldi, ho ricevuto attestazioni di grande stima e soprattutto l'invito a scendere in campo in una lista da loro sostenuta, in veste di candidato sindaco".

Della proposta, Cognetta aveva parlato con Stefano Ferrero, che a sua volta meditava di candidarsi alle regionali in una lista 'apparentata' alla Lega VdA: "Non vestirò mai la camicia verde e la nostra spada non è quella di Alberto da Giussano - ha affermato Ferrero - ma mi ero reso disponibile a fare la mia parte, al di là dei colori politici, insieme a chi afferma di voler dare una svolta seria alla politica valdostana e soprattutto alle amministrazioni locali".

Ferrero era pronto a lasciare la candidatura regionale per candidarsi da semplice consigliere comunale a sostegno di Cognetta, che spiega: "Noi eravamo pronti, poi dall'oggi al domani dalla Lega, mi è stato chiesto di fare un passo indietro, la mia candidatura non era più proponibile. Il passo indietro l'ho fatto ma non sarò io a strapparmi i capelli per questa occasione mancata".

Cognetta ha assicurato di non aver abbandonato l'idea di candidarsi alle Comunali ma anche annunciato che la lista di VdA Libra per le Regionali del 19 aprile è quasi pronta. Alle domande dei cronisti che insistevano per conoscere le ragioni del dietrofront leghista ha risposto "chiedetele a loro", poi se l'è presa, tra il serio e il faceto, con i giornalisti in sala "che quando le cose non le sanno se le inventano, ma con me le cose basta chiederle. Poi se rispondo 'no comment', vi dovete accontentare...".