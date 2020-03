CORONAVIRUS: Gabriele Maquignaz 'Regione in ritardo su crisi economica'

La crisi causata dal coronavirus sta creando preoccupazioni in tutti i settori, anche tra gli artisti. E' di oggi la presa di posizione dellìartista Gabriele Maquignaz, che ha annunciato il suo appoggio nella Lega per il quale "E’ opportuno che la Giunta regionale prenda subito provvedimenti urgenti per contenere il danno economico che stanno subendo le famiglie e le imprese".

Per Maquignaz "l’ intero comparto economico valdostano è in ginocchio" e quindi considera "importante il tempismo in una situazione così delicata nell'assumere i provvedimenti che devono essere presi entro pochi giorni".

Maquignaz propone, poi, la costituzione di "un fondo ingente per la crisi a breve termine; la concertazione urgente con gli istituti bancari; la sospensioni delle rate mutui e liquidità“. Poi una critica al Presidente della Regione: "Trovo incredibile - spiega Maquignaz - che Renzo Testolin - non dica nulla su questa questione dopo che le associazioni di categoria da giorni stanno aspettano un risposta".