Esibisce falso passaporto di servizio: arrestato dalla Polizia al Traforo del Monte Bianco

Nei giorni scorsi, a seguito di respingimento da parte del collaterale organo di Polizia Francese, la Polizia di Stato ha arrestato il cittadino del Camerun F.T.P. per possesso di documenti falsi.

Lo straniero viaggiava in uscita dal territorio nazionale a bordo di un autobus di linea e, al momento del controllo effettuato dagli Agenti della Polizia di Frontiera in servizio al Traforo del Monte Bianco, ha esibito un passaporto biometrico di servizio del Camerun che, accuratamente sottoposto a verifica da personale esperto in falso documentale, è risultato essere stato falsificato mediante alterazione.

Dopo l’arresto l’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito per direttissima.