Aosta: Insulti e minacce al caravanserraglio del Consiglio comunale

'Vaffa.....' e 'pezzo di s.....' urlati a raffica è il frasario che ha caratterizzato ieri parte dell'adunanza del Consiglio comunale di Aosta. Il tutto condito da sguardi minacciosi e mani nervose; nell'aria l'atmosfera di una rissa pronta ad esplodere da un momento all'altro. Tutto questo e tanto altro è dunque successo non all'uscita di una discoteca dopo un agitato rave party ma nell'aula del Consiglio comunale di Aosta, dove nel pomeriggio di ieri si è consumata ed è poi proseguita all'esterno lungo i portici dell'Hotel del Ville, un’indegna gazzarra che suona come antipasto all'ultima adunanza prevista per il prossimo mese.

Ad accendere la miccia il contenuto di un ordine del giorno dei consiglieri M5S Patrizia Pradelli e Luca Lotto dal titolo ‘La storia di Geenna’ che chiedeva agli ex assessori Andrea Paron e Valerio Lancerotto di dimettersi immediatamente “dalla carica di consiglieri” e di “chiarire la loro posizione fuori dalle istituzioni”.

I due consiglieri compaiono nelle intercettazioni dell'inchiesta Geenna e per dar forza alla richiesta dell’ordine del giorno la consigliera Pradelli ha riportato tra gli altri un articolo di giornale secondo cui, ha detto "sussisterebbero elementi tali da iscrivere a carico di Lancerotto e Paron responsabilità penali”. Svista marchiana, perché in realtà l’articolo riporta testualmente la frase “non ci sono elementi tali da iscrivere a loro carico responsabilità penali”.

Pradelli se ne accorge, si scusa dicendo di aver fatto un errore di battitura e si dice pronta a ritirare il testo ma ormai la frittata è fatta. Sbotta il consigliere Vincenzo Caminiti secondo cui "questo ordine del giorno è una vigliaccata vomitevole". Caminiti ha poi proseguito: "E' indegno fare campagna elettorale speculando su vicende di persone contro le quali non è stata emessa alcuna sentenza di condanna, anzi il collega Paron è stato assolto dal giudice per turbativa d’asta perché il fatto non sussiste cioè con la migliore formula possibile".

Rivolgendosi poi ad Annamaria Tambini, segretaria generale, ha sostenuto che l'Odg era inammissibile, chiedendo alla dirigente di fare immediata chiarezza. Immediata la risposta della dirigente Tambini presente in aula, che ha ricordato a Caminiti come sia la conferenza dei Capigruppo e l’Ufficio di Presidenza a decidere l'ammissibilità o meno degli atti da portare in Consiglio. A tal proposito ha definito l'odg: "Un atto politico”. E' a questo punto che entra in scena il sindaco, Fulvio Centoz, che ha zittito Caminiti e ha cercato di glissare sull’intervento della Tambini. Un comportamento, quello di Centoz, che ha fatto deflagrare la bagarre dopo che i proponenti dell'ordine del giorno hanno ritirato il documento e abbandonato l'aula. Dopo Centoz, che ha surriscaldato gli animi, è intervenuta Sara Favre, Presidente del Consiglio comunale, che rivolgendosi alla Segretaria generale ha tuonato: “Sarebbe ora che voi dirigenti vi assumeste le vostre responsabilità, non potete scaricare sempre la colpa sui politici…”.

Piccata, la dottoressa Tambini ha replicato in modo poco istituzionale. Offeso come consigliere comunale per quanto detto dalla dottoressa Tambini, Caminiti si è rivolto al sindaco ricordandogli: “Se tu che hai nominato Tambini Segretario generale". Triviale la replica di Centoz, con una serie di “vai a fare in ….” e di ‘pezzo di s……” ai quali Caminiti ha tenuto botta con egual moneta. All’uscita del palazzo comunale è stato ancora Centoz a farsi sotto portando il volto a un centimetro da quello di Caminiti (“stai attento…”), mentre Favre ha ribadito a Tambini "il dovere di metterci la faccia in quello che si fa".