En Savoie on peut skier gratuitement

Pour ce printemps 2020, une trentaine de stations de ski de la Savoie lancent un pack inédit qui va faire encore plus d'heureux en permettant aux adultes d’apprendre à skier gratuitement. Il s'agit d'un pack débutant adulte gratuit (forfait de ski, cours et location de matériel) pour tout achat d'un pack skieur.

Cette opération 'Printemps du ski' est initiée par France Montagnes; avec son florilège d’avantages, des journées plus longues avec du ski 'dolce vita', des prix en pente douce surtout si vous répondez à l’invitation.

Avec ce pack inédit proposé dès le 20 mars dans 26 stations, on prend tout simplement un proche, adulte et débutant en ski, par la main pour lui offrir une première expérience sur les pistes.

L'occasion rêvée pour il (ou elle) de découvrir le ski sans avoir à sortir le portefeuille sauf peut-être pour prévoir une portion de raclette et de charcuterie supplémentaire. La bonne nouvelle, c'est que la formule marche aussi avec un pack enfant acheté. Cette année, c'est donc peut-être grâce à votre petit dernier que vous allez enfin oser franchir le pas et vous lancer sur les spatules gratuitement et dans les meilleures conditions possibles

.Le plus dur désormais ? Choisir sa destination parmi les 26 stations partenaires qui couvrent quasi tous les massifs, des Alpes du Nord aux Alpes du Sud en passant par les Pyrénées, le Massif Central et les Vosges. D'autant que les stations regorgent d'idées pour accompagner ce concept et proposer, cette année encore, des bons plans et événements originaux.

Une action mise en place par France Montagnes, avec le soutien de la Caisse d’Épargne Rhone-Alpes: l’Association nationale des maires des stations de montagne, Domaines skiables de France, Syndicat national des moniteurs du ski français, Union sport et cycle, Club med, l‘Agence départementale de développement économique et touristiques des Hautes-Alpes.