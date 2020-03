Disagi stradali in alta Valle per forte nevicata

Per una perturbazione proveniente dalla zona nord-occidentale del Monte Bianco nevica intensamente da diverse ore nella Valdigne e si registrano alcuni disagi lungo la statale 26 e in alcune strade regionali e comunali, dove sono caduti dalle 12 di oggi dai 15 ai 25 centrimetri di neve.

Una lunga coda si è formata alle 14 sulla statale tra Courmayeur e Pré-Saint-Didiér, così come risultano al limite dell'impraticabilità le vie di accesso a Dolonne e ad Entrèves. Due lievi tamponamenti si sono verificati alle porte di Courmayeur; Carabinieri, polizia locale e Polstrada sono impegnati a coordinare la viabilità.

Spartineve al lavoro sulla strada regionale di La Thuile, dove in queste ore sta arrivando il circo bianco della Coppa del Mondo di sci femminile: "La strada è transitabile, non si riscontrano particolari disagi; assicurano dalla Polizia stradale. Allerta anche lungo la strada regionale per Cogne, dove in meno di quattro ore sono caduti circa 20 centimetri di neve.