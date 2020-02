Quattro storie d’arte e di dolore per la Giornata della donna

Quattro donne, quattro grandissime artiste e cantanti francesi accomunate da un percorso esistenziale tormentato: Edith Piaf, Juliette Gréco, Barbara e Dalida sono le protagoniste della conferenza ‘Je ne regrette rien: le signore della canzone francese’ organizzata in occasione della Giornata internazionale della donna.

Piaf ebbe un’infanzia difficile, affidata alla nona ammaestratrice di pulci che le riempiva il biberon di vino rosso per scacciare i microbi; Gréco, la musa degli esistenzialisti, visse una tormentata storia d’amore con il trombettista Miles Davis; Barbara, abusata dal padre, fu costretta a lottare a lungo con la miseria; Dalida non si riprese mai dalla tragedia di Luigi Tenco e finì anche lei suicida.

Per celebrare la ricorrenza dell’otto marzo si è voluto rendere omaggio a quattro “dame” della canzone francese, a partire dal secondo dopoguerra che restituiscono, ciascuna secondo il proprio stile, uno spaccato della vita sociale e culturale della Parigi di Montmartre e Belleville, della Rive gauche e degli esistenzialisti.

Prima che interpreti, sono donne dotate di una forte personalità, che ha permesso loro di superare le avversità nella vita personale e che le ha sostenute nel percorso artistico. A parte Barbara, che ha seguito corsi di canto ed è l’unica ad essere contemporaneamente compositrice, autrice dei testi e cantante, tutte sono entrate nel mondo della canzone con un gran desiderio di rivalsa: per tutte il punto di partenza è stato accidentato, tutte hanno dovuto risalire la china di anni d’infanzia difficili.

In un racconto che intreccia biografia e ascolto, in un continuo scambio tra testi di canzoni e emozioni da queste veicolate, sarà possibile percorrere un pezzo della storia francese al femminile. La conferenza è in calendario venerdì 6 marzo alle 17.30 nella Sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta. Relatrice sarà la professoressa Liliana Balestra, insegnante distaccata presso la Struttura Sistema Bibliotecario, con il compito di dedicarsi a progetti di divulgazione musicale e di guida all’ascolto per gli utenti della Biblioteca regionale e per le Scuole. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti fino a esaurimento posti.