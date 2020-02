POLITICAMERCATO 2020: Dopo la porta in faccia a Cognetta VdALibra in silenzio stampa

VdALibra, ovvero gli ex 5 stelle e ex Mouv, ovvero Stefano Ferrero e Roberto Cognetta, sono offesi per ciò che diffondono gli oragani di informazione, soprattutto in relazione alla revoca dela candidatura a sindaco di Aosta per la lLega di Cognetta, e così ha deciso il silenzio stampa.

In una nota spiega: "Prima di una competizione elettorale, il silenzio sarebbe d’obbligo, soprattutto in una situazione caotica come quella attuale.Tuttavia, il diffondersi incontrollato di voci, rimandate a tambur battente da tutti i media locali, ci costringono a rompere il silenzio che ci eravamo imposti.Vdalibra non ha, ad oggi, alcun tipo di accordo con nessuna forza politica, né regionale, né nazionale. Gli aderenti di Vdalibra stanno ancora valutando come muoversi in vista delle prossime competizioni elettorali: a tempo debito comunicheremo le decisioni prese".