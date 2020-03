Rete Civica sollecita misure specifiche contro coronavirus per comparto tusrismo-commercio

"L'emergenza Coronavirus sta procurando danni ingenti al settore alberghiero, paralberghiero e del commercio della Valle d'Aosta. Si è in presenza in modo particolare di un numero crescente di disdette da parte di Tour Operator stranieri per il prossimo e ultimo mese delle settimane sulla neve. Pertanto Rete Civica invita il Governo regionale ad assumere immediate e specifiche misure a sostegno del comparto".

E' quanto si legge in una nota nella quale si suggerisce "la sospensione delle scadenze delle rate dei mutui contratti con Finaosta, sollecitando gli altri Istituti di Credito ad analogo provvedimento". Inoltre Rete civica ritiene inoltre opportune "una omogeneità di comportamenti sull'intero territorio regionale sia per le manifestazioni pubbliche che per quelle sportive, in particolare per le gare sciistiche già calendarizzate" e "una incisiva campagna informativa con i tutti i canali normalmente utilizzati sull'evoluzione dell'emergenza coronavirus, senza enfatizzazioni ed allarmismi ingiustificati".