CORONAVIRUS: Gressoney alza la testa; da noi non ci sono casi di contaggio

Carissimi Cittadini e graditissimi Ospiti, attualmente la nostra regione non ospita alcun caso di infezione.

Una VACANZA in Valle D’Aosta, in particolare nella Valle del Lys ed in tutta l’area del Monterosa Ski di può dunque considerare SICURA, come qualunque altra vacanza in Europa.

In nessun comune del comprensorio e comuni limitrofi (sia in Valle D’Aosta che in Piemonte) attualmente non si registra alcun caso di “corona virus”, pertanto tutti i comuni interessati non presentano alcuna limitazione di movimento per i cittadini ed i turisti.

Nel mentre in Lombardia, regione con i migliori standard sanitari d’Europa, l’emergenza “Covid-19” sta lentamente rientrando sotto controllo. Grazie a restrittive politiche di contenimento del contagio.

Attualmente viene garantito un continuo monitoraggio da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, delle Amministrazioni e della Protezione Civile, proprio al fine di impedire la diffusione del virus e la sicurezza di tutti i cittadini.

A coloro che stanno valutando la possibilità di cancellare il proprio soggiorno a Gressoney-La-Trinité o nella Valle del Lys ricordo che, vista l’attuale situazione, non vi è alcun motivo per annullare la vostra meritata vacanza nel comprensorio Monterosa Ski.

Buona giornata e buone vacanze a Gressoney-La-Trinité

Il Sindaco

Alessandro Girod

############################

Dear citizens and guests,

currently Aosta Valley region has no case of infection.

HOLIDAYS in our region, specifically in the Gressoney valley and throughout the Monterosa Ski area can therefore considered SAFE, like any other holidays in Europe.

In no municipality of our district and neighboring municipalities (in Aosta Valley and also in Piedmont) there is currently no case of “corona virus”, therefore al the municipalities concerned don’t have any restrictions for citizens and tourists.

Meanwhile in Lombardy, the region with the best health standards in Europe, the “Covid-19” emergency is step-by-step coming under control, thanks to restrictive contagion containment policies.

The situation is continuously monitored by Local Health Authority, Regional and Municipality Administration, to prevent the spread of the virus and public safety.

To those who are considering to cancel them holidays in Gressoney-La-Trinitè or in the Gressoney valley, I remember that, right now, there is no reason to cancel your well-deserved vacation in the Monterosa Ski area.

Have a nice and enjoy your holidays in Gressoney-La-Trinitè

Mayor

Alessandro Girod