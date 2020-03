Ragazzino inglese salvato dal Soccorso alpino sullo Weismatten-Gressoney (VIDEO)

Il personale del Soccorso alpino valdostano, in collaborazione con il Corpo Forestale e la Croce Rossa ha portato a termine complicato intervento del a Gressoney-Saint-Jean per la ricerca e il soccorso di uno ragazzino di nove anni impegnato in in una discesa fuoripista nella zona di Weismatten.

I ragazzino era assieme al padre quando, nella discesa, è scivolato lungo un canalone. Il padre, non vedendolo arrivare, lo ha cercato invano e poi ha dato l'allarme.

La Centrale Unica del Soccorso ha immediatamente attivato una squadra via terra composta da 4 tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e da pisteurs secouristes. I soccorritori sono riusciti a trovare alcune tracce nella neve e a individuare il ragazzino in fondo al canalone.

Una volta raggiunto, è stato condotto sulla pista e da qui, con il toboga, fino alla partenza degli impianti, dove è stato affidato all'ambulanza del 118. Il medico ha disposto il trasferimento immediato all'ospedale Regina Margherita di Torino.